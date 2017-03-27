MLB》老虎裁苟斯又簽回 想他棄打從投
過去五個球季，苟斯(Anthony Gose)從藍鳥到老虎，成績都稱不上頂尖，今年熱身賽出賽16場打擊率2成37、上壘率2成75成績也不盡理想，導致他開幕在即卻遭老虎裁撤，不過美媒27日報導，一度失業的苟斯有機會重返老虎，但卻不是重返熟悉的外野，而打算讓他轉型當投手。
26歲的苟斯2015年還能在老虎擔任固定先發外野，打擊率2成54、上壘率3成21、長打率3成67尚可的成績；但去年狀況低迷、先發遭拔，整個賽季打了30場，打擊率低到僅2成09。然而，可能非稱職外野手的苟斯，高中時曾是能投到90英里(約144公里)優秀左投，也讓老虎動念想簽他一試。
「他回老虎會是因為這個想法」總教練阿斯瑪斯(Brad Ausmus)透露，早在去年季末，他們就曾討論過這個想法，也讓苟斯投過幾次牛棚；目前球團規劃，先讓他在3A投打兼修，「這會花一些時間，他得把自己變成海綿，快速累積經驗，但我想值得一試。雖不確定他還能否投到90英里，但我覺得可行。」
(中時電子報)
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