彰化縣最年輕芬園鄉農會理事長、總幹事 今就職
又帥又是彰化縣最年輕的芬園鄉農會理事長葉豐樑、總幹事黃翊愷和常務監事謝文環27日在芬園鄉農會就職，彰化縣長魏明谷出席，稱讚葉豐樑30歲、黃翊愷34歲，都創下「熊少年」新紀錄，為彰化農業注入新世代的希望和活力。
魏明谷說，新任芬園鄉農會理事長葉豐樑、常務監事謝文環及總幹事黃翊愷都非常年輕，讓日人耳目一新，看到芬園鄉農會的未來與希望，年輕人從事農業活動，是一個成功的世代交接與傳承，期望未來年輕人的創新思維，為在地農業開創嶄新的局面。
今天就職典禮，縣長魏明谷和理事長、總幹事等頒聘書合影，觀禮人都很開心，認為賞心悅目，很有「星光」味。
芬園鄉農會新任理事長葉豐樑，祖父葉金枝也曾任芬園鄉農會理事長，長年跟隨祖父見習，感謝支持，未來會認真讓在地農業業績提升，爭取會員和農民最大福利。
芬園鄉農會常務監事謝文環，平日除農耕外，熱衷地方公益服務，推動偏鄉地區學子的就學與課後教育。
芬園鄉農會總幹事黃翊愷是芬園鄉長洪慶章的公子，具潛力青年人才，先前服務於南投縣政府農業處，熟稔農業政策、農業新知，他說，基於對家鄉農業發展一股衝勁，這次回鄉，深感肩負著責任，一定努力以赴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。