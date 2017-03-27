彰化縣最年輕芬園鄉農會理事長、總幹事 今就職

新任芬園鄉農會理事長葉豐樑（左）和總幹事黃翊愷（右）與縣長魏明谷（中）合影。（吳敏菁攝）

芬園鄉農會理監事就職典禮。（吳敏菁攝）

又帥又是彰化縣最年輕的芬園鄉農會理事長葉豐樑、總幹事黃翊愷和常務監事謝文環27日在芬園鄉農會就職，彰化縣長魏明谷出席，稱讚葉豐樑30歲、黃翊愷34歲，都創下「熊少年」新紀錄，為彰化農業注入新世代的希望和活力。

魏明谷說，新任芬園鄉農會理事長葉豐樑、常務監事謝文環及總幹事黃翊愷都非常年輕，讓日人耳目一新，看到芬園鄉農會的未來與希望，年輕人從事農業活動，是一個成功的世代交接與傳承，期望未來年輕人的創新思維，為在地農業開創嶄新的局面。

今天就職典禮，縣長魏明谷和理事長、總幹事等頒聘書合影，觀禮人都很開心，認為賞心悅目，很有「星光」味。

芬園鄉農會新任理事長葉豐樑，祖父葉金枝也曾任芬園鄉農會理事長，長年跟隨祖父見習，感謝支持，未來會認真讓在地農業業績提升，爭取會員和農民最大福利。

芬園鄉農會常務監事謝文環，平日除農耕外，熱衷地方公益服務，推動偏鄉地區學子的就學與課後教育。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷是芬園鄉長洪慶章的公子，具潛力青年人才，先前服務於南投縣政府農業處，熟稔農業政策、農業新知，他說，基於對家鄉農業發展一股衝勁，這次回鄉，深感肩負著責任，一定努力以赴。

(中時)