中技社蔣經國基金會 政院列財團法人法加強規範對象

行政院發言人徐國勇說明中技社郵協等財團法人加強規範（呂雪彗攝）

行政立法政策協調會今中午會商財團法人法草案，要求一年內或三個月完成財團法人的財產申報，未如期申報可命其解散。行政院發言人徐國勇點出，蔣經國基金會，由政府成立，但政府現已一點影響力都沒有，又例如中技社，但轉換之後政府股權剩下40%，民間董監事席次超越政府，脫離政府設立的公益目的，政府沒辦法掌握，在法律公布上路後都要積極處理。

徐國勇會後表示，財團法人法立法有必要性，因財團法人設立跟管理現在只用民法，也有相關公益社團的人民團體法，但事實上人民團體法跟民法都是低密度管理，裡面有很多國家捐助成立的財團法人，應該予以區分，政府捐助應該高密度，涉及公益程度高於私人，私人捐助財團法人採低密度管理。

徐說，現在社會關注有肥貓，酬庸退休官員的批評聲浪，未來政府捐助財團法人，董監事原則無給職，且退休公務員擔任禁領雙薪。很多財團法人接收日產，及日本人遺留在台灣財產，應該屬於國家的，但成立財團法人後有私有化嫌疑，對國家公益有戕害，政府機關對捐助財團法人的監督被稀釋。財團法人政府捐助被轉為私人如何恢復，或沒有業務功能如何退場，都在這次立法強化。

徐強調，只要現在是財團法人，而財產來源來自日產，都視為國家財產，都要處理，例如糖協、電協、郵協等，其董事人數不符合政府捐助的規定，一年內要達到規定。對於法律施行前由政府捐助形態轉為民間捐助財團法人者，政府指派的董監事未來不得少於一人，要占一定比例；而府及公營事業合計捐助20％以上，就要加強規範。

徐國勇說，法律上路後一年內達到申報財產的規定，原本草案是明訂二年，決定多久期程達到規定由立法院決定。而這項草案公布後六個月實施，也有立委覺得太慢，三個月或六個月，由立法院決定。

(工商)