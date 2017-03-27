睡蓮產品廣告不實 宜縣府重罰266萬元

宜蘭縣衛生局重罰經銷商李得仕266萬元罰鍰。（李忠一攝）

藝人溫翠蘋的么妹Jessica乳癌病逝，溫翠蘋曾因其妹誤信偏方，導致中斷治療而控訴業者，宜蘭縣衛生局今天（27日）裁處經銷商李得仕266萬元罰鍰，是2013年《食安法》修法以來，宜蘭縣祭出的最重罰鍰，淨水琉璃睡蓮主題館也被處20萬元罰鍰。

(中時)