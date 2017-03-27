屏東環球購物中心辦園遊會 助植物人

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屏東環球購物中心為幫助屏東創世植物人到宅及安養雙軌服務經費，4月30日在屏東公園舉辦「幸福童話王國 親子益起共遊」園遊會，即日起在環球1樓服務台代售園遊券。

園遊會現場除了大家最喜愛的美食、遊戲、親子手作等攤位，還特別邀請屏東縣警察局交通隊及刑事警察大隊，帶著刑警寶寶、BMW警用重機在園遊會現場與民眾互動，提供民眾最正確的自我保護資訊。

環球購物中心屏東店長王國璋表示，4月30日的園遊會，環球將提供遊戲氣墊設施，讓參與公益園遊會的小朋友可以暢玩。

創世屏東院院長林艾樺表示，創世屏東院目前照顧服務近100名植物人及臥床長輩，4月30日的園遊會，1張園遊券就能將幸福送到清寒植物人家庭，不便到現場的民眾，也可以認購園遊券轉捐贈給屏東弱勢團體。1060327

(中央社)