新中橫施工交管 力行產業道路坍方
省道台21線115.55公里處南投縣信義鄉路段預計29日起進行邊坡工程，交通管制；仁愛鄉力行產業道路坍方，機具進場搶修。
省道台21線新中橫公路115.55公里處進行上邊坡坡面保護工程，為維護用路人安全，公路總局第二區養護工程處信義工務段原定今天起到4月28日施工，同時管制車輛通行，由於近日山區降雨，考量人員及機具安全，預計順延為29日起施工。
第二區養護工程處今天表示，施工期間，每天上午8時到中午12時、下午1時到下午5時實施交通管制，車輛每30分鐘放行一次，星期六、星期日、國定假日不實施，呼籲用路人注意設立道路兩側的公路資訊看板，或到公路總局省道即時路況系統、收聽警廣查詢路況。
另外，疑因近日山區降雨，路況長期脆弱的仁愛鄉「投89線」力行產業道路16公里處、翠巒部落路段，今天被用路人發現大規模坍方，大量土石自邊坡滑落，阻斷雙向交通，汽車、機車都無法通行，部落農民運輸須繞路省道台8線，大幅增加行車時間。
仁愛鄉翠華村長高政光說，力行產業道路16公里處，每逢大雨經常發生坍方，此次坍方路段長約40公尺、路基塌陷約1公尺，已通報縣府、鄉公所處理，重機具今天下午進場搶修，約需時2天到3天施工。1060327
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。