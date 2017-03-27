新中橫施工交管 力行產業道路坍方

省道台21線115.55公里處南投縣信義鄉路段預計29日起進行邊坡工程，交通管制；仁愛鄉力行產業道路坍方，機具進場搶修。

省道台21線新中橫公路115.55公里處進行上邊坡坡面保護工程，為維護用路人安全，公路總局第二區養護工程處信義工務段原定今天起到4月28日施工，同時管制車輛通行，由於近日山區降雨，考量人員及機具安全，預計順延為29日起施工。

第二區養護工程處今天表示，施工期間，每天上午8時到中午12時、下午1時到下午5時實施交通管制，車輛每30分鐘放行一次，星期六、星期日、國定假日不實施，呼籲用路人注意設立道路兩側的公路資訊看板，或到公路總局省道即時路況系統、收聽警廣查詢路況。

另外，疑因近日山區降雨，路況長期脆弱的仁愛鄉「投89線」力行產業道路16公里處、翠巒部落路段，今天被用路人發現大規模坍方，大量土石自邊坡滑落，阻斷雙向交通，汽車、機車都無法通行，部落農民運輸須繞路省道台8線，大幅增加行車時間。

仁愛鄉翠華村長高政光說，力行產業道路16公里處，每逢大雨經常發生坍方，此次坍方路段長約40公尺、路基塌陷約1公尺，已通報縣府、鄉公所處理，重機具今天下午進場搶修，約需時2天到3天施工。1060327

(中央社)