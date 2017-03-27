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毀滅性氣旋將登陸 澳洲撤離數千人

中央社
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預測挾帶高達時速300公里毀滅性強風的強烈氣旋來勢洶洶，包括觀光客在內，澳洲北部昆士蘭省今天撤離數以千計民眾，當局提出建物可能嚴重毀損和海潮洶湧的警告。

法新社報導，澳洲氣象局（Australian Bureau ofMeteorology）指出，氣旋黛比（Cyclone Debbie）最近幾天已在昆士蘭省（Queensland）外海生成，預測明天拂曉後侵襲陸地。

「澳洲人報」（The Australian）網站報導，強風已侵襲昆士蘭附近的聖靈島（Whitsunday islands），普拉瑟潘鎮（Proserpine）今天將會出現異常高海潮。氣旋黛比在當地時間明天上午7至9時掃過艾爾鎮（Ayr）附近海岸時，可望升級為4級風暴（最強為5級），帶來時速高達260公里的強風。

法新社報導，截至目前，當局已從敦士市（Townsville）南方約100公里的家園山丘鎮（Home Hill）和普拉瑟潘鎮之間撤離逾3500人。敦士市是前往大堡礁（Great Barrier Reef）的熱門觀光景點。

昆士蘭省長帕拉斯儒克（Annastacia Palaszczuk）指出，當局建議另外2000人今天撤離。逾100所學校停課，當地多處海港也已關閉。

路透社報導，敦士市機場也已關閉，包括澳洲航空（Qantas）、捷星航空（Jetstar）、區域快線航空（Rex）、維珍澳洲航空（Virgin Australia）分別表示，已取消今天和明天往返當地的數個航班。

照片顯示，居民在用沙包和層板嚴陣以待的安置中心和商店中棲身。

當地居民甘迺迪（Mike Kennedy）告訴澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation）：「我們會冒險一試和團結合作。」（譯者：中央社何宏儒）1060327

(中央社)

關鍵字：澳洲航空報導昆士蘭昆士蘭省
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