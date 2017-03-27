溫翠蘋妹誤信偏方治癌 重罰業者266萬

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藝人溫翠蘋妹妹罹乳癌，傳出她在業者說服下購買百萬睡蓮產品治癌，但還是病逝。宜蘭縣衛生局今天說，業者涉及廣告不實，依食品安全衛生管理法等，重罰新台幣266萬元。

衛生局表示，李姓業者及睡蓮主題館也應立即撤除違規廣告，並不得販賣、供應或陳列相關違規商品，以保障民眾食品安全。1060327

(中央社)