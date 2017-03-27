嘉義復育有成溪流遭毒魚 警逮4人

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嘉義縣竹崎鄉復育有成的清水溪日前傳出遭不法人士毒魚，造成魚類大量死亡，警組專案小組調查，昨天查獲非法捕魚的張姓男子等4人，全案依漁業法移至嘉義縣政府裁罰。

警方今天表示，竹崎鄉昇平村的清水溪自94年起公告保育，10幾年來復育有成，因魚種多樣，又有鱸鰻聚集，成為欣賞魚群好地方，不過，少數鄉民為求口腹之慾，常對魚群進行捕撈，每隔幾年都會傳出非法捕撈情事。

警方指出，日前又傳出復育多年的清水溪遭人毒魚，造成魚類大量死亡，經媒體大幅報導，縣長張花冠相當重視，轄區竹崎分局與刑警大隊組成專案小組調查。

經追查，警方循線查獲非法捕魚的宋姓、張姓、李姓、李姓等4名男子，涉嫌以苦茶油粕放置在溪流，讓溪流酸鹼度呈現鹼性，魚類就會慢慢缺氧，無法適應水質而呈現游動緩慢或死亡，蝦類則不受影響，然後進行採捕。

張姓等4人男子到案供詞均避重就輕，且竟然都表示不知道清水溪有在保育，僅坦承有撈捕情事。1060327

(中央社)