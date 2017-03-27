NBA快艇瞬間崩盤 慘遭國王逆轉

我要評比

美國職籃NBA洛杉磯快艇隊昨天才拿到季後賽門票，今天卻看似根本沒準備好打季後賽，平白浪費大幅領先優勢，最後以97比98莫名其妙輸給沙加緬度國王隊。

法新社報導，國王隊考利斯坦（Willie Cauley-Stein）在終場前1.8秒補籃投進致勝一球，一舉擊敗在第4節還一度領先達18分的快艇。

柯利森（Darren Collison）攻下國王全隊最高的19分，投進2記關鍵3分球的菜鳥希爾德（Buddy Hield）及托利佛（Anthony Tolliver）各得15分，帕帕揚尼斯（Georgios Papagiannis）12分。

快艇中鋒喬登（DeAndre Jordan）20分11籃板，控衛保羅（Chris Paul）17分9助攻，葛里芬（Blake Griffin）17分6籃板。快艇輸球，不但無法追上今天輪空的猶他爵士並列西區第4，還落後比他們少打兩場球的爵士1場勝差。

葛里芬說：「我們過早鬆掉了油門，在第4節開賽後他們就能隨心所欲投進、抓進攻籃板並射進3分球。我不認為我們有正確的比賽態度。」1060327

(中央社)