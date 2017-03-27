參觀林口電廠 蔡英文：有把握今夏供電穩定

蔡英文總統今天下午率媒體視察林口發電廠時表示，新機組的加入有把握讓今年夏天供電穩定，政府會非常嚴肅的來看待供電問題，目前能源轉型正處於關鍵時刻，台灣每一步都不能走錯，在綠能補充上來之前，要盡全力讓現階段火力電廠更新如期甚至提前完成。

林口電廠舊機組2014年9月除役並進行機組更新工程，新的三部機組裝置容量各80萬瓩，目前1、2號機已併聯發電，另外，大潭緊急發電機組目標7月併聯發電，為維護環境，林口電廠投入400億元進行環保，未來新的機組更新都會採用此方法。

蔡英文今天赴林口電廠視，以下是蔡英文致詞全文：

首先，我們要肯定台電以及林口電廠全體 同仁的努力。現在，新的一號機和二號機 都已經可以滿載發電。這兩座新機組加入之後，我們就更有把握，可以確保今年夏天的供電穩定。

我們非常嚴肅地看待今年夏季供電的問題，尤其現在是能源轉型的關鍵時刻，台灣每一步都不能走錯。在綠能補充上來之前，我們要 盡全力，讓現階段火力電廠的擴充和更新的計畫，都能夠如期如質，甚至提前完成。

因此，我希望，在夏天來臨之前，大潭電廠所增購的兩座機組，以及大林電廠的一號機，都要能夠併聯發電。我要請經濟部以及台電的同仁，務必要全力以赴。

我們希望，到了2025年，天然氣發電占總發電比例的50%，燃煤是30%，綠能是20%。也就是說，燃煤發電在不久的未來，仍然是台灣電力的重要基載。

燃煤發電是一種會影響空氣品質的發電模式。但是科技可以幫助我們解決問題。我今天特別要來到林口電廠，就是因為林口電廠是我們解決問題，很好的示範。

林口電廠是台灣所有火力電廠當中，空污管理的模範生。透過環保設備的投資，加上以全密閉的方式來運煤和儲煤，現在，林口電廠的污染物排放，不管是氮氧化物（NOx）、硫氧化物（Sox）以及PM 2.5，都優於環保標準，甚至能夠接近天然氣發電的水準。

另外，林口電廠也積極在復育野百合，發展海洋牧場，朝著生態電廠的目標，穩健前進。在林口電廠，我們可以看到，因為台電的 改變，台灣就可以一步一步地改變。

台電是一間百年企業。過去百年來，台電為台灣打造了完善的電力設施；不管刮風下雨，始終盡責地，把每一度電，送進每一戶家庭、每一個營業場所、每一個需要用電的角落。

在不同的歷史階段，台電肩負著不同的 責任。從努力發電到管理用電，接下來，我期許台電，要成為推動台灣能源轉型的先鋒。

我們一方面要積極發展再生能源，另外一方面，也要推動火力電廠的升級，把林口電廠經驗，變成一個模範，讓其他電廠可以學習。

(工商)