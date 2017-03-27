台灣經香港轉機 國泰、港龍提供 機場購物及飲食優惠券

圖為香港機場出境大樓。圖：國泰提供

即日起至2017年9月30日止，香港國際機場提供國泰航空/港龍航空旅客獨家優惠，凡搭乘國泰/國泰港龍航空由台灣出發前往香港轉機的旅客，可於桃園國際機場、台中國際機場及高雄國際機場國泰航空/國泰港龍航空櫃台，索取香港機場購物及餐飲優惠券，數量有限，送完為止。

購物及飲食現金券可在10月31日前於香港國際機場第一、第二航廈及海天客運碼頭的大部分商戶和餐廳使用(DFS免稅店及菸草商品除外)，同時陸續尚會有新的商戶加入。旅客在指定商戶單次消費金額超過港幣500元，即可現場立即抵扣港幣50元，超過港幣1000元，則可享有港幣100元的折扣優惠。﹝優惠詳情受條款級細則規範﹞

*有關優惠券詳情條款細則規範及商戶名單，可參考香港機場網站。

(工商)