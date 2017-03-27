人生走到最後，什麼才是重要的？不如放手一搏，選擇任性！
「你是否願意冒險做一件蠢事？還是願意挑戰做了不起的事？每個人都想突破自己，假如能任性一次，你敢嗎？」
於3/10上檔的新電影《她其實沒那麼壞》，屬於一部溫暖勵志喜劇。已經82歲的奧斯卡影后莎莉‧麥克琳（Shirley MacLaine）飾演廣告界退休女強人，因為早已習慣掌控生活大小事，卻遭很多人對她反感，決定在生命最後時刻，改寫自己的人生篇章。
「不要只過安逸的日子」;甚至「努力充實每一天，才有最真實的人生」電影句句觸動人心，影后徹底演活了這樣瘋狂的角色，種種情節都說著，不服輸才會有勇氣往前走。即便是到了逐漸衰老階段，還是忠於自我，繼續任性走自己想要走的路！
再看看網路上很發人省思的這支影片，男主角從學生時期就是「任性」，或許他剛開始不曉得自己堅持甚麼，單純有股勇往直前的動力。
其實不管到甚麼年紀，20歲、30歲甚至可能到了60歲以上，每個階段都得為自己而活，想要突破，就不必害怕失敗，就算失敗了，想起來也很值得！
短片男主角回想起學生時期的他，因為報告卻和教授在課堂上爭吵，當下很堅持自己想法，但爭論到後來教授始終沒有接受，一氣之下還請他「再吵就請離開」，男主角任性的走出教室，讓教授和同學都傻住，但這是為了證明自己，不放棄的回頭找了好多參考書跟教授討論，最終讓教授理解男主角當時的堅持。
到了25歲，出社會找工作，或許可以很順遂的在父親安排下面試成功，順利踏上職場的路。但他最後還是決定再次任性，為了音樂創作比賽，不願接受父親安排，背起吉他，決定往自己的目標走。
直到31歲，準備離開台灣，同樣為了自己的人生，拋開一切，甚至忍痛離開心愛的女生！
短片中描述了每個階段都有不同的「任性時刻」，結果好與壞不重要，重要的是不要後悔，且這些選擇如果不做，到底要等到甚麼時候才能放手一搏，等到回頭想想，才會聽見真正來自心裡的聲音！
很多年輕人，一開始就害怕挑戰、害怕犯錯，但人生不長不短，時間過得很快，沒試過怎麼知道，即使錯誤會讓你變的更強，而冒險也會更勇敢，選擇「任性做自己」，才是真正有活著的感覺。
百齡罈用「平行時空」的方式，分享每階段的任性，如果真的有種衝動那就快去！想做就做永遠不嫌晚，也更能夠追尋到堅持的人生目標！期許自己都能謝謝過去的每個階段，因為當時堅持任性做自己，而讓現在的自己不後悔!
*飲酒過量，小心健康。
(中時電子報)
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