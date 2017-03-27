單親獸父性侵女兒 妨害性自主判16年

單親獸父把女兒當成洩慾對象，從2014年女兒11歲起，不顧女兒聲淚俱下反抗，在住處至少2度猥褻、3度性侵得逞，甚至還以電動按摩棒猥褻女兒，直到女兒上國一，獸父惡行才被揭露，高雄地院依妨害性自主合併判處徒刑16年，全案可上訴。

(中時)