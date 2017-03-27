輪狀病毒發威 近四週傳15起群聚感染

冬天是輪狀病毒好發的流行季節，目前到底有多嚴重？衛福部疾管署公布初步統計，最近四週出現15起群聚感染，病例數算是較多的情況。疾管署提醒，民眾勤洗手、也可自費接種病苗，降低感染機率。

疾管署副署長羅一鈞表示，輪狀病毒是幼兒常見的感染病毒，尤其新生兒沒有免疫能力，感染力更強，一旦感染輪狀病毒會出現休克、腹瀉等症狀，所以可以考慮在小兒6個月內施打疫苗才可有效預防。

疾管署統計最近4周出現15起輪狀病毒群聚感染，其中有10起驗出輪狀病毒加上諾羅病毒，主要是幼兒為主，不過，天氣回暖後感染情況會緩和一點，目前輪狀病毒有疫苗、但不是公費疫苗。

羅一鈞建議家長帶幼兒前往醫療院所接種疫苗，可以與白喉、百日咳疫苗一起施打，2、3劑都可以。由於等待成為公費疫苗的排隊順位還有A肝、四價流感等，輪狀病毒疫苗擠不到前頭，至於未來是否提前順位，還待疾管署進一步評估。

(中時)