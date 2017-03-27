日圓走強重創汽車製造業 日股重挫

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東京股市今天重挫，受累於日圓走強重創汽車製造大廠。外傳東芝公司（Toshiba）旗下虧損嚴重的美國核能事業可能會在本週啟動破產程序，東芝股價聞訊大跌。

法新社報導，日經225指數收盤下跌1.44%或276.94點，報18985.59點。東證一部指數收盤下挫1.26%或19.53點，來到1524.39點。1060327

(中央社)