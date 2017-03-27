可以擊敗川普！前副總統拜登坦言後悔沒選總統

副總統拜登。(圖/美聯社)

美國前副總統拜登(Joe Biden)在去年選戰民主黨落敗之後，時常被外界問及是否後悔沒參與黨內初選，取代希拉蕊(Hillary Clinton)成為民主黨總統候選人，他多次語帶保留。而他上周五在紐約柯蓋德大學(Colgate University)的演講時終於坦言，後悔自己沒有參選，而且他認為自己可以通過黨內初選成為民主黨的候選人，並且可以成為擊敗川普(Donald Trump)入主白宮的人。

據《華盛頓郵報》報導，去年11月選戰後，不少人開始討論民主黨是否選錯了候選人，不應該是當時被電郵門風波纏身，並且和華爾街關係牽扯不清的希拉蕊，也因此當時是初選熱門人選的拜登也在選後成為焦點。而拜登在24日時坦言，其實當時自己已經準備好要參選2016年的總統大位，也說儘管初選時期可能很艱難，但是他認為自己可以拿下民主黨的總統提名，並且可以擊敗共和黨對手、現任總統川普，而他自己也做了很多調查，那些資訊都顯示自己極有可能會成功。

前副總統拜登在2015年10月時放棄了參與民主黨內的初選，他是在民主黨內左派桑德斯(Bernie Sanders)和右派前國務卿希拉蕊之外，另一個呼聲很高的候選人，但當時他的兒子博(Beau)因腦癌復發於2015年5月剛過世，他認為自己還在悲痛的哀悼期間，因此退出黨內的初選，他也在會上對此表示，當博過世「自己一部分的靈魂消失了」。

拜登和他的兒子博(左)。(圖/美聯社)

在這場演講上他被問及是否後悔沒參加民主黨的初選時，他表示這個決定仍然是個正確的決定，因為兒子過世讓參選的決定變得很困難，他更說：「任何要參與美國總統選舉的人，都要有辦法看著美國人民的眼睛，告訴並承諾他們自己有辦法100%的為國家付出」，而自己當時無法這麼做，所以不參選仍是正確的決定。不過被拜登也說：「但是我會不會後悔沒成為總統？答案是會」，更直言自己是最有資格的總統的人。

今年74歲的拜登曾在1988年及2008年時參與民主黨內的總統候選人提名初選，但是都未獲得提名，而他在2008年及2012年兩次擔任前總統歐巴馬(Barack Obama)的競選夥伴，也成為了美國史上第一位羅馬天主教的副總統。而過去8年的期間，他更是成為了大受歡迎的政治人物，再加上他藍領階級、平民化的背景都讓他成為2016年聲勢極高的黨內初選候選人之一。

而在去年12月拜登也表示自己有意參選2020年的總統大選，他當時稱：「我沒有辦法承諾以後再也不參選，我也沒有辦法承諾任何事，而命運總會用奇怪的方式來干預我的決定」。

(中時電子報)