吳敦義到金門 鄉親熱情勸進當總統
國民黨主席參選人吳敦義今（27）日跨海到金門尋求支持，獲得黨員同志熱情擁抱，在金城鎮公所的團結大會中，地方重量級人士「勸進」更上一層樓的聲浪高漲，還有人喊出「總統好！」氣氛十分熱烈。
吳敦義抵金後即驅車前往吳氏宗祠祭祖，受到長老率同宗親列隊歡迎，連民進黨金門縣黨部主委吳增允也以宗親身分在場迎接，展現他在當地的好人緣。
吳敦義隨後出席金門縣團結大會，200多位黨內老中青同志擠滿會場，濃濃的選舉味讓不少也專程來到的大陸、外籍配偶，感到十分新鮮，開心表示「好熱鬧！」
前縣長李沃士、立委楊鎮浯、前立委楊應雄、副議長謝東龍和金城鎮長石兆瑉等人輪番上台，一致肯定吳敦義是勇於承擔、懂得感恩和真正照顧金門的人，未來不但要當選黨主席，還要擔任總統，也唯有如此，才能翻轉台灣的現況。
李沃士等人並向黨員同志「喊話」，強調只有吳敦義才是能整合各方力量，帶領國民黨重返執政的人選，希望大家先將小恩、小愛放一邊，在眼前關鍵的一刻，將手中的一票投給關鍵的人。
吳敦義則細數金門古寧頭大捷、八二三炮戰的勝利，確保台灣的繁榮安定，他在行政院長任內正是懷抱一顆感恩的心，規畫和促成金門機場、碼頭與醫院的擴建和金門大橋、金大升格、大陸接水工程，大幅改善金門的基礎和民生建設。
他並指出，國民黨還有數10萬黨員和35席立委，未來要從基層串連團結起來，並恢復知識青年黨部，與年輕一代攜手走入社會人群，同時成立藍天志工團，積極參與社會公益活動。
面對黨員同志熱烈「勸進」聲浪，吳敦義回應指出，未來從地方到中央的各項選舉，都要推出勝選的領頭羊，做到向各方尋才、覓才外，必要時也要求才，找到顯然有機會打贏民進黨的人，也唯有在2018年藍天再現，2020年贏回政權重返執政，才能做到撥亂反正。
(中時)
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