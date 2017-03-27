記住安打上壘的感覺 陳偉殷期待首安
邁阿密馬林魚旅美投手陳偉殷，今天（27日）在熱身賽先發，主投5局失3分，並在5局下敲出二壘方向的滾地安打，熱身賽首安出爐，他也坦言「總算跨出了第一步」，至於大聯盟生涯首安有沒有機會在今年出爐？陳偉殷雖然期待，但仍維持平常心。
陳偉殷旅美邁入第6年，首安遲遲未出爐，球迷、隊友都在期待，今天是他本季第5場熱身賽先發，首打席擊出內野滾地球出局，5局上第2度上場打擊，從紅雀先發投手李克（Mike Leake）手中敲出二壘方向的內野安打。
賽後陳偉殷在自己的粉絲專頁上寫下，「我自己也很希望首安快點來，總算跨出了第一步，接下來就希望首安快點來。安打後站上一壘的感覺，我會記住你的！」
陳偉殷去年轉戰國聯球隊馬林魚，投手需上場打擊，但截至去年球季結束，他生涯累積56打席、50打數沒安打，改寫大聯盟紀錄，季後他也特別向找昔日高苑工商同窗、中職全壘打王（富邦悍將）高國輝進行打擊特訓，看起來有收到效果。
今年熱身賽就有好的開始，大聯盟生涯首安是否也能在本季出爐？陳偉殷說：「自己是覺得，至少有碰到球就好，其他不會去想那麼多，要從大聯盟的投手中打出一支安打，沒有想像中那麼簡單。」
(中時電子報)
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