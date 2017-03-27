擺脫難民包袱 梅克爾陣營地方選舉大勝
德國9月即將舉行全國大選，在此之前，今年還有3場地方選舉，被媒體視為國會大選的前哨戰，周日(26日)薩爾蘭州(Saarland)首先舉行今年以來第一場地方選舉。梅克爾所屬的基民黨(Christian Democrats)意外勝出，讓她在9月大選尋求連任的希望大增。
CNN報導，梅克爾領導的基民黨在周日的薩爾蘭州選舉中，獲得40.7%選票，比4年前小幅增加5.5.%得票率，大勝敵對陣營社民黨(Social Democrat Party)29.6%選票。
薩爾蘭州選舉被視為大選前的期中考，前歐洲議會議長、社民黨新主席舒爾茨(Martin Schulz)，將代表社民黨出馬角逐總理一職，他的政治立場是堅定的歐盟支持者，批評美國總統川普的政治言論讓他獲得很多選民支持，日前的民調顯示，社民黨因此獲得33%人民支持，幾乎與梅克爾領導的基民黨不相上下，一度讓選情緊繃。
梅克爾受累於難民政策，過去民調一路走低，這次地方選舉意外勝出，讓選情陷入膠著，預期基民黨和社民黨將有一場激烈的競爭。
全德國有8千萬人口，薩爾蘭州的居民一個不到百萬，是一個非常小的地方，可能很難直接為即將到來的全國選舉提早下結論，但是這場小型選舉的勝利，可以說是給之前選情低迷的現任總理梅克爾，打了一劑強心針。
(中時電子報)
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