屏東公部門工讀機會 名額4月開搶
打破過去純勞力打工思維，屏東縣政府今年暑假提供357個工讀機會，讓青年在公共平台學習政策參與，不僅能夠賺取學費，同時充實職場實務經驗外，另可激發學生創意，藉此親近認識屏東，被學校視為夢寐以求的完美工讀職缺。
屏東縣長潘孟安強調，上任即思考如何讓年輕人不用離鄉背井，多多返鄉服務、工作，此計畫悄悄從學子身上實踐；首先透過暑假讓青年從「在地學習」、「在地工作」開始，讓創意萌芽，把屏東創造成大家心中築夢天堂。
這項暑假工讀以公共事務性、產業發展為主要，除鼓勵屏東學子進入職場前有優良職前訓練，更保障在安全且讓父母安心工作的環境下進行工讀；除工讀外，另一圓夢計畫則由政府出資，學生提出計畫，由縣府幫助實踐。
大仁科技大學課程推廣組長張樹德在報名前夕，特地帶學生來聽取報名方式，他興奮地說，往年學校鼓勵學生透過實習與業界結合，但管道都是到產業界，縣府開的缺應該是全縣唯一到公部門實習的機會，因為名額少、可遇不可求，已經整合幼保、社工、長照等相關科系，鼓勵學生報名。
為避免報名期間與學校期末考撞期，今年特地提早招募，預計4月10日至19日受理報名，5月27日面試媒合，6月2日公告錄取名單。一般性暑期工讀從7月3日起至8月29日，共42個工作天，每日1064元，將優先面試經濟弱勢家庭學生。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。