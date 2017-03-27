屏東公部門工讀機會，名額4月開搶

屏東縣政府暑假釋出工讀職缺，各校搶破頭。（林和生攝）

屏東縣政府暑假釋出工讀職缺，鼓勵學子投入公共事務參與。（林和生攝）

打破過去純勞力打工思維，屏東縣政府今年暑假提供357個工讀機會，讓青年在公共平台學習政策參與，不僅能夠賺取學費，同時充實職場實務經驗外，另可激發學生創意，藉此親近認識屏東，被學校視為夢寐以求的完美工讀職缺。

屏東縣長潘孟安強調，上任即思考如何讓年輕人不用離鄉背井，多多返鄉服務、工作，此計畫悄悄從學子身上實踐；首先透過暑假讓青年從「在地學習」、「在地工作」開始，讓創意萌芽，把屏東創造成大家心中築夢天堂。

這項暑假工讀以公共事務性、產業發展為主要，除鼓勵屏東學子進入職場前有優良職前訓練，更保障在安全且讓父母安心工作的環境下進行工讀；除工讀外，另一圓夢計畫則由政府出資，學生提出計畫，由縣府幫助實踐。

大仁科技大學課程推廣組長張樹德在報名前夕，特地帶學生來聽取報名方式，他興奮地說，往年學校鼓勵學生透過實習與業界結合，但管道都是到產業界，縣府開的缺應該是全縣唯一到公部門實習的機會，因為名額少、可遇不可求，已經整合幼保、社工、長照等相關科系，鼓勵學生報名。

為避免報名期間與學校期末考撞期，今年特地提早招募，預計4月10日至19日受理報名，5月27日面試媒合，6月2日公告錄取名單。一般性暑期工讀從7月3日起至8月29日，共42個工作天，每日1064元，將優先面試經濟弱勢家庭學生。

(中時)