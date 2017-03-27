摩鐵性侵學員 心靈「狼」師吳東融遭起訴

在北市明樂文創擔任「心靈成長活動講師」的吳東融，透過LINE群組包裝建立個人權威形象，並廣納女子當弟子，卻假借能量工作坊為幌子，誘騙5名女弟子到摩鐵讓他性侵，新北地檢署今依妨害性自主罪嫌起訴吳東融。

檢警調查，2016年11月14日凌晨，吳東融在中和某摩鐵舉辦活動課程，先以調酒、敲缽、佈陣等儀式讓女學員們鬆懈心防，再佯稱為女學員「開脈輪」、沐浴淨化等儀式，並準備1人7顆所謂的「心靈寶石」，要求女學員閉上雙眼並將7顆寶石各放置在額頭、肩膀、胸部、肚臍、私處，吳東融則是拿著第8顆主要寶石，坐在女學員中間開始講課。

講課時女學員「芊芊」寶石掉落，吳東融表示要為她加強輔導但卻趁機指姦、性侵得逞。

吳東榮性侵芊芊得逞後，又在上午7時許佯稱女學員巧巧寶石掉落要「開脈輪」舒緩身心靈，把巧巧帶到浴室，表示巧巧私處為「海底輪」，要求巧巧拿蠟燭在私處滴蠟油，巧巧雖然疼痛大叫，但吳東融卻趁機以手指撫摸陰部猥褻得逞。

檢警發現，吳東融眼見芊芊年輕貌美，14日結束「金錢能量工作坊」活動課程後，假借「幫我搬東西」到芊芊文山區家中，又藉口要為芊芊加強「開脈輪」，先指姦後再命芊芊為他口交，再以手指插入芊芊肛門性侵得逞。

吳東融雖然剛性侵猥褻芊芊、巧巧，又在15日又找來4名女弟子，在北市某摩鐵假繼位女弟子們「開脈輪」，進行裸體油壓淨化身心靈、增進金錢能量功效儀式，指姦這幾名女弟子。

這些女弟子事後向警供稱，吳東融開脈輪指姦做法雖然讓她們感到相當可疑，但她們因誤信吳男具有法力等特殊能力，才會臣服在他的說辭，並擔心如果在儀式進行時有反抗或違逆吳男命令，恐會遭到不測，才會任由吳東融對她們上下其手手甚至性侵得逞。新北地檢署今依妨害性自主、強制猥褻罪嫌起訴吳東融。

(中時)