放手小V寶！徐若瑄貼牆偷窺兒上學 驕傲又失落

徐若瑄對兒子事事親力親為，今則分享小V寶上學經過。（圖／本報系資料照片）

女神徐若瑄（Vivian）生下兒子李V寶（Dalton）後，對兒子事事親力親為，不時在臉書分享育兒大小事，近日徐若瑄送1歲多的小V寶上學，她躲在牆後偷偷觀察兒子，發現李V寶很獨立「已經牽著老師的手趴趴走了！」雖然讓徐若瑄喊放心了，不過她卻驕傲又失落。

為了讓兒子學習團體制序、分享和獨立，徐若瑄日前送李V寶進Play Group（學前活動班），徐若瑄發現兒子喜歡上學，也和同學互動融洽，而今徐若瑄送兒上學後，她躲在牆後、伸長脖子觀察兒子2分鐘，徐若瑄原以為小V寶很需要她，不過徐若瑄也發現兒子很獨立，並用箭頭標出兒子位置。

看著兒子牽著老師的手趴趴走，徐若瑄在臉書直呼「原來是這位媽咪有分離焦慮！」，並有感而發寫下：「那我就放心了...驕傲又失落...這是什麼奇妙又複雜的心情，有人懂嗎？」許多當爸媽網友留言，分享媽媽經。

(中時電子報)