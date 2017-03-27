產業替代役風波　葉俊榮：我去煎鍋貼也無妨

內政部役政署公布最新的「產業訓儲替代役員額」，四海遊龍等服務業者入列，再度引發外界質疑有鍋貼役之嫌。民進黨立委姚文智今在內政委員會質詢，認為產業役惹議是因為沒跟國家政策銜接。內政部長葉俊榮則回應，若大家有機會去瞭解台灣各產業，「包含委員和我去煎煎鍋貼也無所謂」，強調要有價值感。

姚文智說，服役多半是為貢獻國家或符合國家政策，過去軍隊會幫忙農作收割，就是為了國家；比如台灣現在正發展「亞洲矽谷」，若是相關科系畢業生投入產業役，相信沒有人會有疑慮。

姚說，雖然內政部數度強調產業役不會在第一線一直煎鍋貼，但認為產業替代役跟國家政策或公益性目標，沒有明顯銜接，坦言葉的說法沒有回答外界疑慮。

藍委黃昭順質詢指出，這次公佈的員額核配總表，沒有看到任何五星級飯店、鼎泰豐等高檔服務業者，應該要為替代役男爭取到更好的產業，「五星級飯店的管理，百分之百比鍋貼連鎖店好100倍」。

黃說，不希望未來看到替代役男到八方雲集、四海遊龍「煎水煎包」，強調「這不是我們想要的東西」，並要求役政署檢討。葉俊榮則反駁，沒有第一線賣水煎包這回事。

(中時)