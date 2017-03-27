不懷好意約女到國小 妨害性自主判8月

李姓男子在卡拉OK店認識店裡女常客，前年4月凌晨2時許他在店裡跟女方聊天完，不懷好意邀對方到外面閒晃，他騎車載對方到附近超商買飲料、食物，再到附近一所國小吃東西，突然就將女方推倒，搓揉對方胸部，因女方激烈反抗才罷手。

李男腦羞成怒，直接騎上機車欲將女方丟包國小，女子因害怕跳上李男機車時摔受傷，因為不斷哭泣，李男才折返載她到住家附近讓她離開，高雄地院依妨害性自主判李男徒刑8月，可上訴。

(中時)