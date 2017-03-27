日本那須溫泉滑雪場雪崩 8人無生命跡象、8人受傷

日本櫪木縣的那須溫泉家庭滑雪場27日上午9時20分發生雪崩，櫪木縣立大田原高中的師生被捲入其中，已有8人被救出但無生命跡象，另有至少8人受輕重傷。

雪崩是發生在標高1915公尺的茶臼岳山麓，當時有櫪木縣的7所學校、共63名師生在參加由縣立高中體育連盟舉辦的3天兩夜的「春山安全登山講習會」活動。大田原高中登山社的高中1、2年級學生在參加分組活動時，被突如其來的雪崩捲入。

該滑雪場3月20日已結束營業。宇都宮地方氣象台26日在氣象預報中，也呼籲民眾留意櫪木縣北部可能發生雪崩。設在那須高原的觀測點顯示，當地27日上午9時的積雪達33公分。

目睹雪崩現場的學生在接受NHK電話採訪時表示，「雪崩是發生在距離自己的帳蓬約100公尺處，當時聽到人的尖叫聲，之後就聽到救護車的警鈴和直升機的聲音。」

預定4、5月登山的學生，必須事先參加安全講習。這名學生表示，「26日的講習是教如何確認容易發生雪崩的地方，還教如何用救命繩索，沒想到自己參加的講習會發生這樣的事。剛發生時還沒什麼感覺，但之後幾個小時和朋友聯絡不上，才感覺到，山還是很可怕的！」

(中時)