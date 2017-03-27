一例一休 高市藍綠議員盼加強宣導

高雄市議會今天召開第2屆第5次定期大會，議會國民黨團及民進黨團對一例一休宣導不足造成執行亂象均有同感，市長陳菊則認為，一例一休剛通過修法，大家還在調適。

國民黨團詢問市府團隊各局處首長有誰瞭解法令？結果僅法治局與勞工局兩名列席首長舉手，國民黨團認為，市府團隊僅兩人熟一例一休，更別說民間企業與一般勞工可以完全掌握法令或避開罰則，要求勞工局7月1日不要配合中央執行開罰，而要暫緩勞檢，給業者有3個月的緩衝。

高市勞工局長鄭素玲則說，勞工局7月1日仍會配合中央依法行政，但會這幾個月內加強宣導，必要時還會深入企業做客製化輔導。

國民黨議員陳玫娟表示，高雄的觀光休閒與餐飲服務業受一例一休衝擊最大，尤其是陸客不來後，更進入微利時代，現在實施一例一休後法令卡死沒彈性，只會雪上加霜。

議員黃紹庭拿出民調數字表示，一例一休光加班計算就有10種方式，這樣的法令設計太複雜，且法令上路後已有62%資方認為成本增加、67%的勞工認為權益不因此受惠，60%的消費者認為物價已經起漲，一例一休對於勞資消費者都是三輸局面。

他呼籲，陳菊應向總統蔡英文反映直接修這項「惡法」。

民進黨團方面，議員李喬如說，國民黨團連法學博士都不了解一例一休，可見勞動部宣導不足。她要求市府建請勞動部南下加強宣導，勞動部必須來高雄好好向大家解釋一例一休。

曾任勞委會主委的陳菊表示，勞基法修法不可能讓勞資雙方單一滿意，但希望勞工可以有更適切的休息時間；民進黨當時在立院修法的版本是比較溫和的。

她又說，整個執法的泥濘在於未來勞動部必須在函釋解釋上更有彈性，更保護勞工，同時不讓資方運作困難。

她認為，勞資不是對立的，而應共生；一例一休剛通過修法，大家還在調適。1060327

(中央社)