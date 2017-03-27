趙正宇號召大溪傳愛 溫暖社會

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無黨籍立法委員趙正宇明天在大溪舉辦「與您攜手、將愛串聯」傳愛活動，聚集善心傳遞至大溪、復興區共37個里內弱勢家庭，溫暖社會角落。

在桃園大溪區民權東路舉辦的「與您攜手、將愛串聯」傳遞愛心活動，除了趙正宇外，還有桃園市聖帝會、錦順貿易公司、宏亞食品股公司、日正食品工業股份公司也義不容辭，共贊助白米2220公斤、中藥料理包740包、甜點禮盒370份、麵條370份、清潔用品370瓶，用以共同回饋社會。

趙正宇表示，一直以來秉持用愛行腳、幸福桃園的理念，努力回饋民眾對他的期許與愛戴，也要感謝各界善心人士的共襄盛舉，共同為點亮社會角落溫暖盡份心力。1060327

(中央社)