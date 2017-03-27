花蓮自定登山條例 亂扣救援自己買單

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花蓮近年山難案件逐年攀升，花蓮縣政府自定「登山自治條例」草案，四月送交議會。（許家寧翻攝）

花蓮近年山難案件逐年攀升，花蓮縣政府自定「登山自治條例」草案，四月送交議會。（許家寧翻攝）

花蓮近年山難案件逐年攀升，花蓮縣政府自定「登山自治條例」草案，四月送交議會。（許家寧翻攝）

花蓮近年山難案件逐年攀升，花蓮縣政府自定「登山自治條例」草案，四月送交議會。（許家寧翻攝）

花蓮近年山難案件逐年攀升，每年山難勤務案件從5年前12件造暴增至去年42件，讓搜救人員疲於奔命，搜救費用還落得「全民買單」，花蓮縣自定「登山自治條例」草案，預計4月將法案送交議會三讀，民眾若未依規定登山，搜救費用將由當事人自行負擔。

花蓮縣政府為減少山難發生，降低搜救資源浪費，縣政會議今通過「花蓮縣登山活動管理自治條例」，共擬定16條法規，包括進入縣府公告管制山域應依登山計畫、攜帶具定位功能通信器材，由專業領隊帶領並投保登山綜合險。

消防局長林文瑞表示，花蓮境內高山林立，百嶽雲集，轄內熱門登山路線眾多，海拔3000公尺以上之山岳粗估43座，近年台中、南投已陸續通過登山條例，花蓮也著手制定相關規定，避免發生民眾「爬黑山」等未依規定入山，請求警消救援案例。

花蓮縣消防局統計，山難勤務案件自2011年12件，逐年攀升，從2013年29件至去年暴增至42件，每趟山區救援曠日廢時，出動空勤直升機一趟光燃料就需要60萬元，還不包含地面搜救人員超勤加班、保險費，以及後續產生的救護費用。

每年山難搜救任務頻傳，除浪費大量人物力，也讓人力吃緊的警義消疲於奔命，增加搜救人員風險，花蓮消防局日前搜救二子山失聯李姓登山客，18天來出動逾400人次、總耗費約2千1百萬元，搜救過程還造成1死3傷，損失相當慘重。

林文瑞說，依條例規定，民眾未投保或風災管制期間入山，最高可處5萬元罰鍰，若發生危難，責任歸究於當事人，將由當事人支付搜救所需費用，呼籲民眾，山區道路變化多端，潛藏許多不可預知風險，行前務必做好各項萬全準備。

(中時)