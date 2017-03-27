員林醫院再傳靈異？偶像劇假人上吊道具嚇壞人
廢棄多年、已殘破不堪彰化縣立員林醫院，再傳靈異事件？員林警方日前接獲民眾報案指疑似有人在醫院內上吊，前往查看才發現，是偶像劇劇組拍攝後，未將靈堂、假人等道具收走，導致民眾誤報，虛驚一場。
員林警分局莒光派出所表示，21日上午接獲民眾報案，指出送小孩到幼兒園上學時，看見有人在員林醫院裡上吊，警方立刻派員前往現場查看，沒想到殘破的醫院裡空無一人，卻有一具假人以紅繩綁住頸項吊掛在走廊上，模樣嚇人；經追查發現，原來是偶像劇劇組的拍攝道具沒有撤下，導致路過民眾無意間瞥見受到驚嚇而誤報。
員林市公所27日上午在市立幼兒園歡喜慶祝兒童節，一旁就是三義里社區活動中心與廢棄員林醫院，除了平日早晚每天都有家長接送小孩上下學，附近不少民眾早晚也都會來此運動；傳出有人在內上吊，引發恐慌，雖然只是假人道具，但因模樣逼真，吊掛在走廊上，晨昏時分路過時若不經意瞥見仍舊十分駭人。
記者上午實際走到員林醫院查看，劇組仍在拍攝中，相關道具已經從走廊上撤下，劇組統籌表示，上週是在拍攝萬聖節場景，但強調拍攝時才會布置，結束後都會撤下，可能是有所誤會，才有民眾被嚇到。
三義里里長許文樟說，社區將員林醫院空間無償借用給東森電視台偶像劇「鐘樓愛人」拍攝，總計約出借十多天，除了吊掛假人、一樓還有設置假靈堂，警方在接獲幼兒園家長報案後，也已致電提醒電視台劇組，離去時務必將道具收好，避免再造成不必要的恐慌。
緊鄰幼兒園和社區活動中心的員林醫院廢棄已逾20年，宛如廢墟，每到農曆7月，仍是不少年輕人夜間試膽的熱門鬼屋打卡點。
東森自製戲劇公關澄清，劇組人員拍攝完之後，所有道具都會撤掉收好，當時可能劇組人員正在拍攝空檔，導致民眾只看到道具陳設卻沒發現劇組人員，導致發生誤會。
(中時)
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