《太陽的後裔》初嘗爆紅滋味 晉久認人氣下滑

晉久因《太陽的後裔》爆紅。(圖／翻攝自韓網)

韓星晉久因在《太陽的後裔》飾演「徐上士」爆紅，和金智媛組的「救援CP」人氣不輸男女主角，出道14年出嘗走紅滋味，不過近日她接受訪問時，坦言人氣已經不及當時。

晉久和任時完合作的電影《One Line》將在後天上映，他接受訪問時坦言，《太陽》的人氣只是泡沫，他認為自己人氣已不及當時，他也不期望那能幫助新電影的票房，「我正努力讓人氣泡沫掉得慢一點」。

不過，宋仲基靠著《太陽》晉升韓流A咖，日前更再度獲頒《第29屆韓國PD大賞》演員獎，人氣似乎不減，而他和蘇志燮、黃正民主演的戰爭片《軍艦島》預計7月上映，備受外界期待。

(中時電子報)