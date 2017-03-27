非到台北的5大理由 柯文哲大馬推觀光

為積極拓展馬來西亞旅遊市場，台北市長柯文哲今日在吉隆坡舉辦台北旅遊發佈會，並和中華航空董事長何煖軒發佈最新台北旅遊產品，期望大馬人能體驗友善又好玩的旅遊環境。

柯文哲表示，台北市近年積極推廣東南亞市場已開始獲得成效，尤其大馬旅客來台人次不斷成長，其中為了吸引穆斯林來台北旅遊，也做了許多改變。

柯文哲說，除了致力於提升台北市友善餐廳、餐旅的數量以及設施外，7月份也針對在台穆斯林舉辦開齋節系列活動，希望整體大馬旅遊台北人數再攀升，也希望旅客感受到台北人的熱情及活動，同時歡迎大馬朋友來台北參加世大運。

他透露，為了讓大馬朋友更方便玩台北，觀光傳播局推薦「台北非去不可的5個理由」，包括「理由一美食24小時接力」、「理由二傳統X創新 文化新體驗」、「理由三 暢遊台北Easy go!」、「理由四 享受Shopping購物樂」、「理由五 悠閒輕旅行」。

另外也規劃3條豐富有趣的主題路線，包括大馬朋友喜愛的購物路線「時尚購物樂」、還特別介紹充滿古早味的臺北歷史街區，在舊城中品味老故事、發現創新的「舊城新體驗」主題，並推薦「漫活輕旅行」的台北自然景點，另外更針對穆斯林朋友提供「穆斯林FUN TAIPEI的貼心指南」，讓穆斯林旅客自在的暢遊台北城。

值得一提的是，若大馬朋友自4月20日起購買3日以上FUN TAIPEI套裝行程，即可享65折的驚喜優惠價，同時獲得台北市紀念年曆手札1本，內含價值超過4000令吉（約新台幣4萬元）的台北優惠禮，限量1萬份。

柯文哲補充，在推薦台北友善穆斯林旅遊環境時，會貼心地從搭乘華航開始，包括在華航機上就能享用清真認證美食。他說，大馬穆斯林市場是台北市積極開發及爭取的廣大客源，北市將持續努力提升友善環境，期望所有大馬及穆斯林朋友能來台北體驗友善便利又好玩的旅遊環境。

另一方面，馬來西亞知名女星雅娜三蘇丁（Yana Samsudin）也到現場分享2年前來台北拍攝電視節目的經驗，她特別強力推薦穆斯林朋友去台北旅遊，回憶起她與導演老公在台北陽明山賞花、登上101觀景台遠眺城市風景，稱讚台北乾淨又美麗，尤其信義商圈及松山文創園區也讓她印象深刻。目前她已規劃要帶自己的小孩再度前往臺北，希望創造更多美好的臺北旅行記憶。

為迎接世大運的到來，宣傳大使熊讚也快閃吉隆坡，希望馬來西亞的朋友能於世大運期間來台北一起為選手加油。凡是於世大運期間到台北的馬來西亞旅客，憑護照加登機證，即可獲得限量插畫悠遊卡1張（內含儲值金額新台幣100元）。1060327

(中央社)