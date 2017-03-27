阿里山櫻王盛開吸睛 遊客拍照留念
阿里山花季10日登場，位於阿里山工作站的「櫻王」吉野櫻幾乎滿開，今天山上天氣晴朗，吸引大量遊客拍照留念。
阿里山花季每年3月登場，最吸睛的首推日據時代引進的吉野櫻，潔白似雪的花海，每年都吸引數以萬計遊客上山賞花。
嘉義林管處今天表示，阿里山是台灣率先大規模栽植日本櫻花的地方，最老植株是1903年引進栽植，樹齡已有110多年，讓阿里山成為台灣的賞櫻勝地。
嘉義林管處阿里山工作站指出，工作站前的一棵「櫻王」，是在西元1918年從日本吉野縣移植而來，每年都最早開花。
阿里山地區於25、26日假日降雨，雨勢不大，「櫻王」綻放的花朵較不受影響，今天幾乎滿開，配合晴朗天氣、蔚藍的天空，吸引大批遊客在花前拍照留念。
阿里山工作站前「櫻王」滿開，園區其他吉野櫻也會陸續綻放，預估4月1日至4日清明連假，是最佳賞花期。
嘉義林管處說，原本阿里山花季相關交通管制措施，僅到3月25、26日的假日，公路總局考量吉野櫻盛開狀況，以及兒童節舉辦相關優惠活動，預期清明節連假湧入大量人潮。
因此，公路總局延長交通管制措施至清明節連續假期（4月1日至4日），避免造成交通壅塞，交管措施原則不變。
交通管制措施，嘉義端（台18線65.5公里湖底）上午6至11時，南投端（台21線145公里塔塔加）上午7至11時，管制期間，除持有相關證明文件（工作證、住宿證明）或特殊情形（婚喪喜慶）外，禁行小型車。1060327
(中央社)
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