朴槿惠逮捕令 韓法院30日舉行聽證會

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南韓法院今天表示，將在當地時間30日上午10時30分，舉行遭彈劾下台的前總統朴槿惠逮捕令聽證會。

路透社報導，法院向記者寄送的簡訊中表示，檢方聲請的這項逮捕令包括賄賂等罪名。

南韓檢方在這項通知宣布前表示，決定向法院聲請朴槿惠逮捕令。南韓憲法法庭本月通過朴槿惠彈劾案，使她成為該國首位遭彈劾下台的民選總統。（譯者：中央社廖禹揚）1060327

(中央社)