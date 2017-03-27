伊凡卡獲邀訪德 參加W20女性峰會

美國政府高官今天表示，第一千金伊凡卡‧川普（Ivanka Trump）計畫前往德國，參加女性經濟賦權高峰會。

美聯社引述因未獲授權討論此行，而要求不具名的官員報導，梅克爾最近造訪白宮時，邀請伊凡卡訪問德國。

20國集團婦女高峰會（W20）是20國集團內部以女性為主題的峰會，將於4月底在柏林舉行。伊凡卡還在研擬參與峰會要提的計畫，但她希望在訪德期間研究學徒計畫。1060327

(中央社)