弘光技工捐血1205次 感謝救命人
弘光科技大學總務處技工劉明政從高三開始捐出第1袋血後，至今29年共捐血1205次，為了感謝曾經捐血救他一命的捐血者，他說，他一定要維持健康捐到65歲為止。
「在健康允許下，我會一直捐血捐到65歲，幫助更多的人！」劉明政少年時發生車禍受重傷，失血很多，輸了很多血，幾乎命都沒了，當時擔任醫生的叔叔全力救命，多次從鬼門關前被救回來，心中滿是感謝，從那時候起，就立誓以後也要捐血救人。
劉明政表示，高三那年學校來了捐血車，自從捐出第1袋250CC全血後，每年都捐6袋250CC的全血，之後未曾中斷持續捐了近15年，總共捐了89袋250CC全血；民國92年在捐血車上，護士建議他可以去捐血小板，這一捐又捐了14年，總計捐血超過29年，累計捐血1205次。
期間也曾遭遇家人反對，劉明政指出，10多年前開始捐血小板時，母親、岳母、老婆都極力反對，擔心每隔14天就去捐血小板太傷身體。
為了不讓至親憂心，劉明政說，內心幾番掙扎，經詢問過捐血中心的護理師、檢驗師，同時不斷上網查資料，確認捐血小板不會影響身體健康，還可以幫助別人，決定持續捐血下去，後來也獲得家人支持。
劉明政認為，他沒有因為捐血身體變差，相反的，因為體質很好，血小板數值維持在35萬到45萬之間，血小板的正常值為15萬～35萬，屬於優質的捐血者，1年可捐96次。
劉明政早就名列捐血績優人，他強調，捐血中心規定65歲以下才可以捐血，算算還可捐近18年，每年捐96次，可以捐到2900次，所以「我會保重身體，繼續捐血救人，不斷的衝衝衝！」1060327
(中央社)
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