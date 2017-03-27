大馬女星桑舒丁分享台北美好旅行回憶

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台北市長柯文哲今天舉辦「台北旅遊發布會」，邀請大馬知名女星桑舒丁分享2年前到台北拍攝電視節目經驗，她並強力推薦穆斯林朋友到台北旅遊，創造更多美好的旅行記憶。

今天是柯文哲東南亞之行首站吉隆坡的第2天，這場「台北旅遊發布會」除台灣隨行媒體外，受到大馬媒體高度重視，共有34家當地媒體前來採訪。

大馬知名女星桑舒丁（Yana Samsudin）在現場分享2年前到台北拍攝電視節目的經驗，她力薦穆斯林朋友要到台北旅遊。

她說，當時和導演老公法吉爾（Fadzil）在台北陽明山賞花、登上101觀景台遠眺城市風景時，覺得台北乾淨又美麗，對信義商圈及松山文創園區印象深刻。

桑舒丁說，信義區的購物環境舒適且時尚，台北的芒果冰讓人回味無窮，目前也規劃要帶自己的小孩再度前往台北，希望創造更多美好的旅行記憶。

今天這場「台北旅遊發布會」，柯文哲和中華航空董事長何煖軒共同發布最新台北旅遊產品。

柯文哲表示，大馬穆斯林市場是台北市積極開發及爭取的廣大客源，台北市將持續努力提升友善環境，期望所有大馬及穆斯林朋友能到台北體驗友善、便利又好玩的旅遊環境。1060327

(中央社)