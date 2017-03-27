配合輕軌工程 淡水17里29日起階段性停水

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台灣自來水公司配合淡海輕軌配水池及聯絡管線工程，淡水部分區域將於29日晚間9時至30日5時實施停水，預計影響17個里，台灣自來水公司第一區管理處表示，偏遠或偏高地區復水時間較慢，請民眾預先儲水備用，停水期間將於淡水區新春街33號設置臨時供水站。

淡水3月29日晚間9時至3月30日5時實施停水區域：北投里、北新里、正德里、水碓里、新義里、新生里、新興里、新民里、新興里、新春里、崁頂里、油車里、沙崙里、大庄里、水源里、忠寮里、埤島里(皆含各巷弄)。

如有任何供水問題或因重大事故需緊急送水請洽免付費專線：1910，淡水營運所：(02)26212267或上網查詢停水消息。

(中時)