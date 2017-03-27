世大運主題曲 可在KKBOX下載

北市府去年7月展開主題曲徵選，經過3場複賽、1場決賽，最終由舞炯恩作詞作曲、I-WANT星勢力演唱的「擁抱世界擁抱你」從264件參賽作品中出線、即日起在KKBOX上架，之後也會在捷運站等處播放。中央社記者梁珮綺攝 106年3月27日

世大運主題曲「擁抱世界擁抱你」今天正式登場，執行長蘇麗瓊笑說，之後民眾可在捷運站等處聽到這首歌、在KKBOX下載，市長臉書也會分享，希望藉由網路的力量傳播出去。

北市府去年7月展開主題曲徵選，經過3場複賽、1場決賽，最終由舞炯恩作詞作曲、I-WANT星勢力演唱的「擁抱世界擁抱你」從264件參賽作品中出線，今天起在KKBOX上架，之後也會在捷運站等處播放。

編曲邀請國際傳奇電音製作人Howie B.與台灣製作人蘇通達跨國合作，保留原住民傳統輕快音樂，加入倫巴、拉丁節奏。蘇通達受訪時表示，製作期長達1個多月，印象最深刻的是錄製120多人的聲音，其中有人因為戴牙帶，把「勇氣」唱成「勇寄」，發現時已來不及，只好把前面歌詞的「情」字的「ㄑ」的音剪下，變成「勇氣」。

主題曲搭配的舞蹈則以「V」為發想，象徵著勝利、也代表著台灣黑熊胸口的白色V標誌。蘇麗瓊表示，世大運主題是「For you，for youth」，是年輕人參與的活動，希望民眾在8月19日至30日購票進場，替台灣選手加油打氣。

此外，因體育人才退役後，往往面臨求職困境，蘇麗瓊表示，運動員有很好的EQ與IQ，且團隊合作與忍受挫折的毅力，都是企業需要的人才特質，若企業能優先晉用體優生，會讓運動選手在職涯發展無後顧之憂。

體育局、體育署與牧德科技今天召開記者會，由牧德科技號召、結合人力銀行為媒介，找到6企業響應、提供30個職缺，包括工程師、業務助理等，牧德科技過去已聘用11名體優生。只要在人力銀行關鍵字搜尋「體優生優先」，就可找到職缺。1060327

(中央社)