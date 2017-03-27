曹政奭嫉妒的化身 甘願被孔孝真襲胸

南韓演員曹政奭與孔孝真主演韓劇「嫉妒的化身」，戲中被女方數度襲胸、有許多犧牲鏡頭，但身為孔孝真粉絲，曹政奭說，和孔孝真合作是夢寐已久的事，實在沒理由不演。

韓劇女王孔孝真與演員曹政奭、高庚杓在戲劇「嫉妒的化身」上演三角戀。孔孝真戲中身為氣象播報員，心懷主播夢，單戀電視台主播曹政奭3年，無奈總被對方當空氣，備感侮辱。直到她與時尚業CEO高庚杓熱戀，甜蜜戀情看在曹政奭眼裡格外不是滋味，才發現已愛上孔孝真，隨即展開奪愛大作戰。

曹政奭與高庚杓為愛大打出手，一場戲在泥漿裡打肉搏戰，高庚杓開拍前忐忑不安，顧不得西裝打扮，與曹政奭兩人上演泥漿相撲。由於彩排多次，加上拍攝首日拍不到一會就漲潮，該場戲足足拍了兩天之久。曹政奭還被甩到後空翻，成為收視率最高的一段，不枉為戲搞得一身狼狽。

曹政奭身為孔孝真粉絲，和她合作一直是夢寐已久的事，即便戲中要被數度襲胸、有許多犧牲鏡頭，但實在沒理由不演。戲中孔孝真無意間摸到曹政奭胸部，發現大有問題，逼他去醫院檢查。摸胸橋段多，孔孝真事後評比，合作過的男演員中，被她襲胸最多次的就屬曹政奭了。

「嫉妒的化身」明天起在緯來戲劇台播出。1060327

(中央社)