陳菊想拜訪張忠謀 爭取台積電高雄設廠

我要評比

高雄市長陳菊希望台積電到高雄設廠。（李義攝）

台積電3奈米廠花落誰家，各界矚目。高雄市長陳菊27日表示「高雄是最適合的」，若張忠謀董事長方便，她也願意去拜訪爭取，期盼台積電給高雄產業翻轉的機會。

高雄市議會市長施政報告後，議員關心台積電是否會在高雄設廠，陳菊回答會充分表達高雄的期待，相關局處都著手進行準備工作，例如高捷紅線延伸至路竹。

陳菊表示，日前與蔡英文主席餐敘時，也特別表達不論是國內外，「都沒有其他地方比高雄更適合了」，高雄市政府有能力去做好環評、用水及空汙等問題。

陳菊後來受訪時強調，台積電是台灣非常重要的指標企業，中央或地方都會盡最大努力讓台積電根留台灣。而高雄路科園區的條件佳，市府專案小組也與科技部部等中央部會密切合作準備，朝正面發展。

是否為此會拜訪張忠謀？陳菊說「當然，當然」，但要以張忠謀董事長的方便為主，也不能過度打擾。

(中時)