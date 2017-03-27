Garrett爆米花 SOGO復興館4／1開幕
芝加哥Garrett爆米花將於4月1日於復興SOGO館開設在台第二間門市，當天將邀請藝人張立昂到場擔任一日店長，並將推出可供客製化的「留言傳情設計款貼紙」、「台灣限定Garrett野餐墊」，以及全球首推的Garrett VIP會員回饋計畫。
兩款SOGO獨家可供客製化的「留言傳情設計款貼紙」，分別為一夸脫大小的甜蜜愛心設計，以及一加侖大小的潮流摩登設計，消費者可手寫訊息，更添送禮情意。凡單筆消費含有任一留言傳情設計款的消費者即可獲得「台灣獨家限定Garrett野餐墊」，可愛繽紛的造型野餐墊可容納4-5人使用，適合出遊使用。
另外為了回饋台灣消費者，在台推出全球首發的Garrett VIP會員回饋計劃，不須任何費用即可加入，會員可消費累積點數換好禮。即日起至4月30日止註冊成功的早鳥粉絲，除了有機會獲得獨家註冊好禮，VIP生日禮物，系統還將自動升級成為Garrett VIP Gold金卡會員，為期12個月，每筆消費額外再享9折優惠。
(中時)
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