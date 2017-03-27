疑酒駕競速失控撞車　爸寶頂罪一起被送辦

崁頂鄉今天凌晨發生一起嚴重車禍，白車將電線桿撞成3截。(警方提供)

崁頂鄉今天凌晨發生一起嚴重車禍，白車將電線桿撞成3截。(警方提供)

崁頂鄉今天凌晨發生一起嚴重車禍，黑車撞上路燈桿。(警方提供)

屏東縣崁頂鄉今天凌晨發生一起嚴重車禍，2名張姓男子昨日深夜在潮州酒敘後，分別開黑色及白色轎車返家，途中2車疑似競速發生擦撞，白車因而撞上電線桿，電桿當場斷成3截、駕駛也被壓在車中，黑車駕駛驚慌地向父親求救，張父愛子心切頂罪，但訊後2父子分別被依公共危險及冒名頂罪罪嫌送辦。

東港警分局指出，38歲張男和25歲友人張男昨日深夜在潮州酒敘後，分別開黑色及白色轎車返家，前者住萬丹、後者住新園，因此都往力社路方向行駛，而2人疑因酒精影響不僅車速過快還貼得相當近，隨後2車發生擦撞，黑車撞上路燈桿、白車撞上電線桿。

黑車撞上路燈桿後，還整車轉了好幾圈並波及車後的2輛汽車，但駕駛並無大礙，反觀白車竟將電線桿撞到斷成3截、還壓在車頂上，所幸受困車內的駕駛經送醫後並無生命危險，受胸部挫傷。而無礙的38歲張男在車禍剎那整個驚醒，隨後驚慌地致電向父親求救。

張父接到愛子電話後趕赴現場，看到兒子不知所措地躲在騎樓旁，不捨他酒駕又肇事得扛刑責，當警方到場時馬上自願坦承犯行，不過監視器畫面清楚拍到下車的張男，2父子百口莫辯，張男酒測值0.63毫克，訊後依公共危險罪嫌送辦，而張父也依冒名頂罪罪嫌移送。

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(中時)