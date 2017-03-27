邊工作邊玩太誘人 旅遊體驗大師搶破頭

我要評比

網路旅遊平台KLOOK客路日前推出徵求「旅遊體驗大師」，能邊玩邊工作的機會果然誘人，才10天就收到全台包括工程師、化妝師等15種行業上百人應徵。

KLOOK在全球各地聘用200多名旅遊體驗師，主要工作就是各地開發值得在網路推廣的旅遊產品，幫消費者發掘更多新奇玩法，目前台灣旅體驗師的薪資待遇從新台幣6萬元至10萬元。

最近KLOOK台灣旅遊體驗師出缺，17日公開徵求後，至今收到包含學生、化妝師、心理師、工程師及潛水教練等超過15種行業的上百封履歷。

KLOOK說，應徵者使出渾身解數透過影音分享旅遊故事，有一名學生在22歲畢業前就造訪33個國家，足跡踏遍歐洲、馬其頓共和國、阿爾巴尼亞、柬埔寨、寮國等地，旅遊經歷也變成一種履歷。

KLOOK旅遊體驗師評選標準包括：一句話命中旅遊體驗師（10%）、旅遊／自薦影片（30%）、旅遊履歷及提案KLOOK平台上尚未有的獨特旅遊體驗（40%）、旅遊履歷的Facebook按讚數、分享數（20%）。

KLOOK說，會先挑選6人，分別安排至6個不同地區，KLOOK提供機會及贊助產品開發費用，再依據入選者開發的旅遊產品，決定是否能成為旅遊體驗師。

意者4月30日前可至KLOOK官網上傳履歷。1060327

(中央社)