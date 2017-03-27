孩子不分享玩具 網紅那對夫妻這麼引導
很多孩子常因不願分享玩具而爭吵，網路紅人「那對夫妻」今天分享教養經驗，提醒孩子不能只玩別人的玩具，自己的卻不給別人玩，若不想分享，就選擇別帶出門。
兒童福利聯盟文教基金會今天舉行記者會，公布2017親子陪伴與教養狀況調查，並邀請網路名人「那對夫妻」的Nico品筠和Kim京燁到場分享和寶貝女兒妮妮的陪伴和教養經驗。
品筠表示，平常喜歡帶妮妮去公園戶外等開放式空間，因為想讓孩子多接觸大自然，以前妮妮1、2歲時，腳不敢踩在泥土、草地上，一踩到就會哭，後來帶出去野餐、露營，他們夫妻一個示範，一個陪伴，讓妮妮放心後，就慢慢能接受。
京燁指出，他們夫妻倆希望從生活中陪伴孩子，觀察孩子一整天狀況，再因應不同狀況來解決問題，以收拾玩具為例，他們會測試各種方法，找出最適合孩子的，剛開始妮妮不喜歡收拾玩具，因此他會提議家事分工，這樣媽媽回來後會很開心，妮妮就願意參與，媽媽一回來妮妮就會說，「我把玩具收好了」，孩子也從中獲得成就感。
由於夫妻倆現在只有1個孩子，京燁坦言，剛開始妮妮也不懂得和同齡朋友分享，帶妮妮去參加活動或朋友聚餐時，若有其他小朋友玩了妮妮帶去的玩具，妮妮就會不開心。
這時，他就會引導妮妮，帶玩具出來就是跟大家分享，如果不想分享，就選擇不要帶玩具出門，有時候看到妮妮玩別人的玩具很開心，他也會提醒妮妮，帶玩具出來時，應該也要同樣分享，不能只玩別人的玩具，但自己的卻不給別人玩，雖然態度不是馬上就能轉變，但循循善誘下，妮妮每次都會有一點點改變。
品筠也表示，她也很希望培養孩子的同理心，之前妮妮感冒時，爸爸幫孩子拍背15分鐘，她就會告訴妮妮，「爸爸幫你拍背很辛苦」，妮妮聽到後就會說，想幫爸爸按摩，讓夫妻倆覺得很貼心。
兒福聯盟社工處主任姚秀慧也表示，兒童心理學常說「3歲定一生」，爸媽都希望孩子有3個重要能力，有好的生活習慣，才有照顧自己的能力，有好的生活態度，才有做好事情的能力，有好的待人接物禮儀，才能交到好朋友，父母應該透過言教和身教來教育孩子，兒盟也提供許多育兒和教養資訊，希望提供父母更多協助。1060327
(中央社)
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