像打保齡球 6頭牛逛鐵軌遭撞斃

台東縣延平鄉邱姓民眾飼養的6頭牛，不知何故跑到鐵軌上，台鐵火車雖然鳴喇叭，但未驚動牛隻，火車直接撞上牛群，6頭牛當場死亡。

「我也不知道，走麼跑上去的」，邱姓布農族人說，他早上將6頭牛綁在距離事發點兩公里處吃草，怎麼會死在鐵軌上，他也搞不清楚。

今天上午9時10分，台鐵621次從台東開往花蓮區間車，於距離鹿野火車站1公里處，撞到6隻小牛當場死亡，有的躺在鐵軌上，有的掉落邊坡，事故現場長達500公尺。

火車頭嚴重損壞，無法繼續行駛，影響400多名乘客。

台鐵局轉訴火車司機說法，當時看到6頭牛在鐵軌上，他有按喇叭，但是「牛好像聽不懂」，接著趕緊煞車，還是撞上牛群。

邱姓飼主看到現場，驚魂未定，他說，牛隻1歲大，「明明有綁好」，怎麼會在兩公里處出現，他平常打零工，想養一些牛貼補家用，6頭牛損失超過新台幣30萬元。

由於牛群像打保齡球般「全倒」，現場處理人員研判，牛隻可能無意間逛到鐵軌，沿著鐵軌直走，鐵軌接近鹿野火車站時，因為邊坡高，無法下鐵軌，又剛好在橋上無處跑，才會像「打保齡球」般被撞。1060327

(中央社)