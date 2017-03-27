詹啟賢：防換柱重演 國民黨主席應選總統
國民黨主席參選人、前國民黨副主席詹啟賢今天表示，黨主席跟總統候選人要同一人，勝選機會才大。2016年大選就是黨主席不選，才會發生「換柱」，不能重蹈覆轍。
詹啟賢下午舉行競選文宣暨青年宣講團成員發布媒體茶會。
詹啟賢表示，他認為黨主席跟2020總統候選人要同一人，「這不是我貪心，是必須要」，黨主席只要做得好，黨內聲望評價自然會最好，當然大家會支持黨主席選總統；如果沒做好，叫別人來選，到時不好選怎麼辦？
詹啟賢說，2016年大選，當時黨主席朱立倫決定不選，才會發生「換柱」事件，氣勢就沒有了，難道還要重蹈覆轍嗎？所以當黨主席就要有承擔，2020才有勝選的希望。回顧過去總統大選，不論國民黨或民進黨，大都是黨主席選總統而勝選。
對於同樣參選黨主席的國民黨副主席郝龍斌說，2018年選舉，在6都中國民黨最少要拿2都，對此詹啟賢則說，這很好，但是不夠，國民黨要贏，不能只著眼北部2都，必須要有南下能力，且各縣市議會要拿下主導權。
詹啟賢並說，他過去帶領奇美醫院跟國光生技公司由虧轉盈，現在國民黨情況很艱困，沒錢、沒人，跟他當年接手醫院的狀況很像，他是目前黨主席參選人中，唯一有此見識跟歷練的人，相信能帶領國民黨走出困境。
詹啟賢會後受訪時，媒體詢問他對人頭黨員問題的看法？他認為很難查清楚，呼籲不管是新舊黨員，黨主席選舉時都應為黨的將來好思考。
對於連署狀況，他說，他很有信心，沒有問題。1060327
(中央社)
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