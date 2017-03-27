川普當選後美股屢破新高 漲勢恐已過頭
今天發布的一項經濟調查顯示，華爾街股市從川普當選美國總統以來的漲勢已經過了頭。川普競選時開出調降企業稅，鬆綁法規的政策支票，被股市視為利多。
但美國全國企業經濟協會（National Associationfor Business Economics）的調查也發現，經濟學家對今年就業成長前景和第4季經濟成長預測，也比去年12月調查時更樂觀。
全國企業經濟協會主席麥金托希（Sean Mackintosh）在伴隨著報告發表的評論中表示：「委員會預期2017年，油價上揚、長期利率攀升，薪資報酬續揚。」
麥金托希說，整體而言，從去年12月前一次報告迄今，委員會的看法「大體不變」， 他們維持今明年經濟成長預估2.3%和2.5%不變。委員會由來自不同機構約50名經濟學家組成。
川普（Donald Trump）去年11月當選以來，美股三大指數在投資人看好新政府將調降稅率，鬆綁法規，重新打造基礎建設等利多下，屢創新高。
以績優股為主的道瓊指數和以科技股為主的那斯達克指數自去年大選日迄今，漲幅近13%，涵蓋面較廣的標準普爾500指數漲幅亦達10%。
美股一再刷新紀錄，高處不勝寒，外界臆測股市修正恐不遠。
根據全國企業經濟協會今天公布的調查，約7成經濟學家認為美股漲勢超過政策利多，另外2成6則認為沒有。1060327
(中央社)
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