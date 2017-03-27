花蓮鯉魚潭攤販招牌與機車搶道 最高可處15萬罰緩

花蓮壽豐鄉觀光景點鯉魚潭因道路周邊攤販緊鄰道路，廣告看板及消費顧客佔用慢車道，危及交通安全。（張祈攝）

花蓮壽豐鄉觀光景點鯉魚潭周邊攤販，隨處可見民眾在機慢車道上消費。（張祈攝）

潭畔碼頭業者各自搭設的遮陽傘與標示牌，景觀開闊度亮度不足現況。（張祈攝）

潭畔碼頭業者各自搭設的遮陽傘與標示牌，景觀開闊度亮度不足現況。（張祈攝）

花蓮知名觀光景點鯉魚潭，隨著旅遊風氣興盛，道路周邊攤販林立，近20家攤販緊鄰道路，為吸引顧客上門，廣告看板及消費顧客佔用慢車道，危及交通安全，公路總局昨天下最後通牒，告知違法店家限期於4月底前拆除占用物，屆期未改善者，最高可處15萬元罰緩。

花蓮鯉魚潭風景特定區的主要交通路線為台9丙線，自台9省道拓寬後，台9丙線就從主要道路退居為次要道路，並定位為觀光道路的主要取向，講求安全、樂活與感受舒適，假日期間更是單車族的必到景點之一。

面積104公頃的鯉魚潭內陸湖泊，周邊產業也從潭邊的踩船業者延伸至路邊攤販，隨著景點名氣增加，攤販亂象從潭畔碼頭業者各自搭設的遮陽傘與標示牌，景觀開闊度亮度不足現況，潭西商店圈也因佔用道路公地顯得凌亂，顧客在慢車道上消費，而機慢車則被迫與轎車搶道。

長期占用公路慢車道與排水溝，部份商圈業者向立法委員徐榛蔚喊冤，指出當初執行公路拓寬時，他們為配合拓寬政策已提供土地供做為公路拓寬用，自家可用面積已經不足，才會把部份設施往外拓展與擺設，無非是基本生計的維持，盼公路總局可以網開一面暫緩強制拆除佔用道路公地的地上物。

公路總局花蓮工務段長沈清瑞指出，公路用地除作公路相關用途外，不可作為其他用途使用，擅自使用、破壞公路用地或損壞公路設施，月初已派人當面告知商家涉及觸法行為，上周則邀集商圈協會及警方現勘，並要求違法店家限期於4月底前拆除占用物，屆期未改善者，可依公路法72條處新臺幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

(中時)