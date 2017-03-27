未具本職兼任師納勞基法喊卡 大學校長贊同

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未具本職兼任教師納入勞基法政策喊卡，教育部長潘文忠今天於立院備詢時表示，將改為修正「兼任教師聘任辦法」，保障兼任教師各項權益。對此，大學校長均齊聲贊同，表示納勞基法窒礙難行，肯定教育部聽見學校心聲。

私立大學校院協進會理事長、文化大學校長李天任表示，兼任教師納勞基法有許多窒礙難行之處，兼任教師特性為非專任，若以勞基法處理，將產生延續聘任或不續聘問題，更難用勞基法概念，規範適當兼任教師聘任程序。

「不是成本負擔問題，而是不能做。」李天任強調，有些兼任教師僅開課一學期、間隔一學期，或因課程需要而聘任老師，但課程可能隨時有調整。開課要求創新多元、根據學生反應，納勞基法嚴格規範聘任完全失去彈性。

他強調，學校實務課程希望從業界找老師，與專任教師所占時數本就不同。例如音樂系需要不同樂器指導，每個老師只教一個月，若全都聘為專任將增加成本，也反映在學費上。

他說，站在老師立場當然希望更多保障，但就學校立場希望保持彈性，否則兼任教師機制失去美意。教育部曾多次徵詢學校意見，主管機關替高教發聲，多數校長給予充分肯定。

「學校不會棄他們於不顧。」實踐大學校長陳振貴說，兼任教師為教學需要而聘任，對學生與教師為互惠，但因大環境造成未具本職兼任教師增加，權益確實應該兼顧，但應找出共同平衡點，否則硬將兼任教師納入勞基法，學校徒增行政困難度，影響教師與學生權益。

東吳大學校長潘維大也說，納勞基法本意為讓兼任教師享更好權益，但就學校立場，增加高額成本、包括金錢與行政配合的困難，恐導致有學校認為若非絕對必要，不聘任未具本職兼任教師，反而損害工作權益，失去美意。

(中時)